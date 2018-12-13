На матч Динамо пришли всего лишь 11 тысяч человек

Заключительный матч группового этапа Лиги Европы для киевского клуба пришли посмотреть 11 200 болельщиков.

НСК Олимпийский во время матча Динамо - Яблонец ua.tribuna.com

Киевское Динамо в заключительном матче группового этапа Лиги Европы принимал на своем поле чешский Яблонец.

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Вживую посмотреть на игру столичного клуба на НСК Олимпийский пришли посмотреть всего лишь 11 200 зрителей. Отметим, что общая вместимость стадиона составляет 70 000 мест.



Фото: ua.tribuna.com

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Стоит сказать, что в предыдущий день на этом же стадионе состоялся заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом. Этот поединок, который завершился вничью, посетили 38 916 болельщиков.



Фото: Спорт bigmir)net

Ранее сообщалось, что фанаты киевского Динамо вывесили провокационный баннер в адрес клуба во время матча против Яблонца.

Отметим, что поединок завершился со счетом 1:0 в пользу клуба из Чехии.