Фанаты Динамо вывесили провокационный баннер в адрес клуба
Ультрас Динамо продолжает выражать недовольство тем, что Шахтер сыграл на НСК Олимпийский.
Во время матча Динамо против Яблонца в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы фанаты киевского клуба вывесили баннер.
Надпись на баннере гласит: “Пустивши ворога до хати, готуйся все йому віддати“.
Фото: ua.tribuna.com
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Таким способом болельщики выразили недовольство тем фактом, что Шахтер сыграл свой матч в рамках Лиги чемпионов на НСК Олимпийский. Отметим, что фанаты во время матча Шахтер - Лион также вывесили баннер с надписью: “Шахтер вам тут не рады“.
Фото: Спорт bigmir)net
Напомним, на нашем сайте доступная текстовая онлайн трансляция матча Динамо - Яблонец.
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