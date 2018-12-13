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Фанаты Динамо вывесили провокационный баннер в адрес клуба

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Ультрас Динамо продолжает выражать недовольство тем, что Шахтер сыграл на НСК Олимпийский.
Болельщики киевского Динамо
Болельщики киевского Динамо
Getty Images

Во время матча Динамо против Яблонца в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы фанаты киевского клуба вывесили баннер.

Надпись на баннере гласит: “Пустивши ворога до хати, готуйся все йому віддати“.


Фото: ua.tribuna.com

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Таким способом болельщики выразили недовольство тем фактом, что Шахтер сыграл свой матч в рамках Лиги чемпионов на НСК Олимпийский. Отметим, что фанаты во время матча Шахтер - Лион также вывесили баннер с надписью: “Шахтер вам тут не рады“.


Фото: Спорт bigmir)net

Напомним, на нашем сайте доступная текстовая онлайн трансляция матча Динамо - Яблонец.

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Теги: Динамо Киев, Яблонец, Лига Европы, футбол, фото, баннер, Шахтер Донецк, фанаты, болельщики
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Комментариев (1)
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Sanchikez    13.12.2018, 21:14
Оценка:  0
Sanchikez
Могли б підтримати єдиний клуб, який представляє Україні в Лізі Чемпіонів. Жах!!!
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