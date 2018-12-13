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Бущан попал в стартовый состав Динамо на матч против Яблонца

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Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги Европы.
Георгий Бущан
Георгий Бущан
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо и Яблонец объявили стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Динамо: Бущан, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цыганков, Шапаренко, Беседин.

Яблонец: Грубы, Голеш, Говорка, Гилеш, Ганоусек, Травник, Картохвил, Хюбшман, Йовович, Храмоста, Долежал.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка Динамо – Яблонец, который начнется уже сегодня в 19:55.

Напомним, что киевское Динамо уже гарантировало себе первое место в группе, а 17-го декабря наша команда узнает своего соперника в плей-офф еврокубкового турнира.

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Теги: Динамо Киев, Яблонец, стартовые составы, Лига Европы, футбол
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