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Главный тренер Яблонца убрал снег с поля на стадионе имени Лобановского

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Петр Рада помог с уборкой поля, чтобы команда смогла провести тренировку.
Главный тренер Яблонца Петр Рада
Главный тренер Яблонца Петр Рада
fkjablonec.cz

Чешский Яблонец готовится к противостоянию с киевским Динамо в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

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Команда провела предматчевую тренировку на стадионе имени Лобановского, однако перед этим поле пришлось очистить от снега. Помочь с этим вызвался главный тренер Яблонца Петр Рада, который схватил лопату и убрал снег.


Фото: facebook.com/FKJablonec

Напомним, матч Динамо - Яблонец состоится уже сегодня, 13 декабря, на НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в 19:55.

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Теги: Яблонец, Динамо Киев, Лига Европы, футбол, вне игры, тренировка, снег, стадион, фото
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