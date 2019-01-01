Динамо – Яблонец: что нужно знать о матче Лиги Европы

Киевское Динамо проведет последний матч в году против чешского Яблонеца.

Киевское Динамо сыграет в шестом туре группового этапа Лиги Европы против чешского Яблонеца. iSport.ua рассказывает, что нужно знать о поединке.

- Турнирное положение команд

Три победы подряд досрочно гарантировали Динамо первое место в группе К. Киевляне на групповом этапе не потерпели ни одного поражения и за тур до конца стали недосягаемы для соперников.

Яблонец, напротив, не одержал ни одной победы и с двумя очками завершит групповой этап Лиги Европы на последнем месте несмотря на результат в Киеве.

- С какой форме нападающие?

У Динамо после продолжительной борьбы с травмами вернулся в основу Артем Беседин. Он отличился в воротах Черноморца, правда, в игре с Карпатами ему блеснуть не удалось – зато хет-триком отметился Виктор Цыганков.

Что интересно, из 10 голов Динамо в этой Лиге Европы номинальные нападающие не забивали – по два гола на счету Цыганкова, Гармаша и Вербича, который в отсутствие Беседина был выдвинут в атаку.

Впрочем, и у Яблонца форварды в еврокубках не забивали, а лучшим бомбардиром является Михаил Травник, на счету которого два мяча.

Что обращает на себя внимание в статистике выступлений команд в атаке, так это то, что чешский клуб часто бьет по воротам (74 удара против 44 у Динамо за пять матчей), но при этом лишь 15 ударов игроков Яблонца были в створ ворот (у Динамо 23).

- Надежна ли оборона?

В обороне у обеих команд не лучшая ситуация, чему свидетельство количество пропущенных голов – 8 у Яблонца и 6 у Динамо. У вратарей примерно равное количество сейвов 14 против 16 в пользу Бойко, что говорит о том, что защита позволяет киперам демонстрировать свое умение.

- Личные встречи

О том, что в обороне у команд есть проблемы, говорит результат первой встречи – 2:2. В этом матче во втором туре Яблонец заработал первое очко на групповом этапе в своей истории, но для этого чехам пришлось отыграть дефицит в два мяча.

Это был первый матч Яблонеца против клуба из Украины. Динамо прежде принимало чешские клубы семь раз и выиграло в шести из этих матчей, причем все победы получились сухими.

- Интрига матча

Интриги в поединке немного, учитывая, что у команд нет турнирной мотивации. Стимулом выиграть для киевлян может служить тот факт, что Динамо никогда прежде не проходило групповой этап Лиги Европы без поражений.

Слова перед матчем

Александр Хацкевич (тренер Динамо):

Команда досрочно вышла из группы, решила задачу. Да, начинали мы тяжело, потеряли очки в двух играх, когда вели в счете. Но самая главная задача была выполнена. Это не значит, что завтра команда недооценит Яблонец. Все-таки рейтинг клуба, рейтинг страны и имидж футболистов выходят на первое место в игре. Настраиваемся больше контролировать мяч, играть в атаку. Но также должен быть баланс между атакой и обороной: надо будет как бежать вперед, так и назад; играть с мячом и без мяча.

Петр Рада (тренер Яблонца):

Играть в Лиге Европы — это честь для команды. Мы боролись за место на групповом этапе не для того, чтобы выходить на матчи без желания. Мы хотим достойно попрощаться с Лигой Европы.

Прогноз на матч

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу “бело-синих“ с коэффициентом 1,61, а на команду из Чехии – 5,75. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,7.

Ориентировочные составы

Динамо: Бойко, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Шапаренко, Вербич, Беседин

Яблонец: Грубы, Ганоусек, Лишка, Говорка, Голеш, Хюбшман, Соболь, Кубиста, Травник, Храмоста, Долежал

Встреча 6-го тура группового раунда Лиги Европы Динамо – Яблонец состоится 13 декабря в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 19:55 по киевскому времени. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.