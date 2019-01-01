Шахтер будет несеяным при жеребьевке плей-офф Лиги Европы

Жеребьевка состоится в понедельник, 17 декабря.

В среду, 12 декабря, завершил групповой этап Лиги чемпионов, после чего стало понятно, кто занял третье место в своих группах и отправится в Лигу Европы.

Донецкий Шахтер, не сумев обыграть Лион, вылетел в Лигу Европы и при жеребьевке будет несеяным, поскольку попал в четверку худших команд из тех, кто занял третье место в группах ЛЧ. Соперником “горняков“, видимо, станет один из победителей групп Лиги Европы.

Среди этих победителей и киевское Динамо, потенциальными соперника которого стали Виктория, Брюгге и Галатасарай.

Участники 1/16 финала Лиги Европы, вылетевшие из Лиги чемпионов:

Сеяные: Наполи, Интер, Валенсия, Бенфика.

Несеяные: Виктория Пльзень, Брюгге, Шахтер, Галатасарай.