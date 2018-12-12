Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Славия Прага – Зенит: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Комментариев: 0
Букмекеры определили фаворита матча Славия Прага – Зенит в рамках Лиги Европы.
Прогноз на матч Славия Прага – Зенит от букмекеров
Прогноз на матч Славия Прага – Зенит от букмекеров
fc-zenit.ru

енит 13 декабря сыграет на выезде со Славией в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу команды из Чехии с коэффициентом 1,72, а на “сине-бело-голубых“ – 6,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,4.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф пражской Славии можно поставить с коэффициентом 1,67, а на победу Зенита – 5,8.

Встреча 6-го тура группового раунда Лиги Европы Славия – Зенит состоится 13 декабря в городе Прага на стадионе Эден Арена. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

Питерская команда досрочно обеспечила себе выход в следующий этап Лиги Европы. Зенит лидирует в группе С с 11 очками после пяти туров. Славия имеет 7 баллов и занимает второе место. Пражская команда опережает Копенгаген на 2 балла, и на 3 обошла Бордо. Славии будет достаточно не проиграть гостям, чтобы выйти в 1/16 со второго места. Но, если чешская команда и проиграет, то все еще будет иметь шанс на выход в плей-офф, если в параллельном матче Копенгаген и Бордо сыграют вничью. 

Зенит в нынешнем сезоне демонстрирует не самые лучшие результаты, поэтому победа пражан выглядит реальной.

Поделись:
Теги: футбол, Лига Европы, Славия, Зенит, прогноз, ставки букмекеров
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь