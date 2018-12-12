Славия Прага – Зенит: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Букмекеры определили фаворита матча Славия Прага – Зенит в рамках Лиги Европы.

енит 13 декабря сыграет на выезде со Славией в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу команды из Чехии с коэффициентом 1,72, а на “сине-бело-голубых“ – 6,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,4.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф пражской Славии можно поставить с коэффициентом 1,67, а на победу Зенита – 5,8.

Встреча 6-го тура группового раунда Лиги Европы Славия – Зенит состоится 13 декабря в городе Прага на стадионе Эден Арена. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

Питерская команда досрочно обеспечила себе выход в следующий этап Лиги Европы. Зенит лидирует в группе С с 11 очками после пяти туров. Славия имеет 7 баллов и занимает второе место. Пражская команда опережает Копенгаген на 2 балла, и на 3 обошла Бордо. Славии будет достаточно не проиграть гостям, чтобы выйти в 1/16 со второго места. Но, если чешская команда и проиграет, то все еще будет иметь шанс на выход в плей-офф, если в параллельном матче Копенгаген и Бордо сыграют вничью.

Зенит в нынешнем сезоне демонстрирует не самые лучшие результаты, поэтому победа пражан выглядит реальной.