Букмекеры определили фаворита матча Ренн – Астана в рамках Лиги Европы.

Астана 13 декабря сыграет на выезде с Ренном в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу команды из Казахстана с коэффициентом 6,5, а на французов – 1,64. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,8.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Астаны можно поставить с коэффициентом 6,0, а на победу Ренна – 1,6.

Встреча 6-го тура группового раунда Лиги Европы Ренн – Астана состоится 13 декабря на стадионе Роазон Парк. Стартовый свисток – в 19:55 по киевскому времени.

Чтобы выйти в раунд плей-офф Ренна устроит только победа, в то время, как Астане достаточно будет ничейного результата.

Французский клуб готовился к матчу после домашней победы над Дижоном в чемпионате Франции (2:0), что стало второй победой подряд. Из шести последних матчей Ренн уступил только в одном, а праздновал победу в трех. На своем поле игроки Ренна не могли победить в шести встречах подряд до матча с Дижоном, дважды сыграв вничью и четыре раза потерпев поражение. При этом в шести поединках Ренн пропустил 13 голов и ни разу не смог сыграть на ноль.