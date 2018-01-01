Вильярреал – Спартак Москва: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Букмекеры определили фаворита матча Вильярреал – Спартак Москва в рамках Лиги Европы.

Спартак Москва 13 декабря сыграет на выезде с Вильярреалом в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу “красно-белых“ с коэффициентом 6,5, а на испанцев – 1,53. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,5.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф московского Спартака можно поставить с коэффициентом 6,0, а на победу Вильярреала – 1,5.

Встреча 6-го тура группового раунда Лиги Европы Вильярреал – Спартак Москва состоится 13 декабря на стадионе Керамика. Стартовый свисток – в 19:55 по киевскому времени.

Вильярреал лидирует в группе G и, чтобы выйти из группы испанцам будет достаточно сыграть вничью. Что касается Спартака, то он находится на последнем месте и для выхода в плей-офф, ему нужна только победа.

Вильярреал подходит к встрече с российским клубом после домашнего поражения от Сельты в Ла Лиге. В нынешнем сезоне испанская команды не показывает впечатляющих результатов. Вильярреал лидирует в своей группе в Лиге Европы, однако за пять туров смог набрать только семь очков, а вот в домашнем чемпионате клуб борется за выживание, находясь в зоне вылета.

Что касается москвичей, то в последнем матче чемпионата России они на выезде обыграли Анжи. Команда не проигрывает три матча подряд, а за последние пять встреч во всех турнирах трижды победила и только раз проиграла. На выезде за весь сезон Спартак выиграл только 4 из 12 поединков, проиграл в 3 и пять встреч завершил с ничейным результатом.