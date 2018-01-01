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Хацкевич: В матче с Яблонцем на первое место выходят рейтинг страны и имидж футболистов

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Наставник Динамо поделился своим мнением по поводу предстоящего поединка с чешской командой.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
dynamo.kiev.ua

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич на пресс-конференции прокомментировал предстоящий матч с Яблонцем в рамках заключительного тура Лиги Европы.

“Команда досрочно вышла из группы. Да, мы начинали тяжело, потеряли очки в двух играх, когда вели в счете. Но самая главная задача была выполнена. Это не значит, что завтра команда недооценит Яблонец. Все-таки рейтинг клуба, рейтинг страны и имидж футболистов выходят на первое место в завтрашней игре.

“Результат первого матча с Яблонцем (2:2) мы не изменим. Надо учитывать и погодные условия на тот момент. Понятно, что Яблонец команда более силовая, которая использует фланги, есть футболисты с высокой антропометрией. Настраиваемся больше контролировать мяч, играть в атаку. Но также должен быть баланс между атакой и обороной: надо будет как бежать вперед, так и назад; играть с мячом и без мяча“, - сказал Хацкевич.

Напомним, матч 6-го тура группового раунда Лиги Европы Динамо - Яблонец состоится завтра, 13 декабря. Стартовый свисток - в 19:55 по киевскому времени. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция матча.

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Теги: футбол, Динамо, Яблонец, Александр Хацкевич, Лига Европы
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