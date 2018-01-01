ПАОК – БАТЭ: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Букмекеры определили фаворита матча ПАОК – БАТЭ в рамках Лиги Европы.

БАТЭ 13 декабря сыграет на выезде с ПАОКом в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу команды из Беларуси с коэффициентом 6,0, а на греков – 1,66. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,8.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф БАТЭ можно поставить с коэффициентом 5,5, а на победу ПАОКа – 1,65.

Встреча 6-го тура группового раунда Лиги Европы ПАОК – БАТЭ состоится 13 декабря в городе Салоники на стадионе Тумба. Стартовый свисток – в 19:55 по киевскому времени.

ПАОК подходит к матчу после победы над Лариссом в чемпионате Греции, где клуб из Салонников уверенно лидирует, опережая ближайшего соперника на 7 очков. Победа стала для команды второй подряд, а из шести последних матчей он выиграл пять только раз проиграв.

За последние 16 официальных поединков ПАОК только трижды проигрывал. На своем поле команда выигрывала 4 предыдущих матча.

БАТЭ в последнем матче сыграл вничью - 2:2 против жодинского Торпедо в чемпионате Беларуси. Из последних трех матчей БАТЭ ни одного не проиграл. А из последних девяти поединков команда уступила только в двух. Из последних 10 выездных матчей БАТЭ проиграл четыре, выиграл пять и один раз сыграл вничью.