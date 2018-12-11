Ворскла отправилась на матч Лиги Европы без Кулача
Полтавская Ворскла отправилась в Лиссабон из аэропорта Борисполь на заключительный матч группового этапа Лиги Европы против Спортинга. На поединок не полетел форвард команды Владислав Кулач, сообщает пресс-служба клуба.
Состав Ворсклы на матч со Спортингом:
Вратари: Шуст, Ткаченко;
Защитники: Артур, Даллку, Чижов, Мартыненко, Пердута, Сапай, Кане, Гиоргадзе;
Полузащитники: Габелок, Мысык, Одарюк, Сакив, Ребенок, Скляр, Шарпар, Чеснаков;
Форварды: Коломоец, Карека, Сергийчук.
О 9-й годині ранку в середу літак із Міжнародного аеропорту «Бориспіль» візьме курс на Лісабон. По прильоту офіційних осіб чекають традиційні передматчеві заходи, як то: відкрите тренування, прес-конференція головного тренера команди з кимось із гравців та спілкування із офіційними мовниками. Більше - на vorskla.com.ua
Напомним, матч Спортинг - Ворскла состоится в четверг, 13 декабря. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00.
Отметим, что полтавчане потеряли какие-либо шансы на выход из группы Е.
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