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Ворскла отправилась на матч Лиги Европы без Кулача

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Полтавский клуб вылетел в Лиссабон на заключительный матч группового этапа ЛЕ.
Ворскла отправилась на матч со Спортингом
Ворскла отправилась на матч со Спортингом
ФК Ворскла

Полтавская Ворскла отправилась в Лиссабон из аэропорта Борисполь на заключительный матч группового этапа Лиги Европы против Спортинга. На поединок не полетел форвард команды Владислав Кулач, сообщает пресс-служба клуба.

Состав Ворсклы на матч со Спортингом:

Вратари: Шуст, Ткаченко;

Защитники: Артур, Даллку, Чижов, Мартыненко, Пердута, Сапай, Кане, Гиоргадзе;

Полузащитники: Габелок, Мысык, Одарюк, Сакив, Ребенок, Скляр, Шарпар, Чеснаков;

Форварды: Коломоец, Карека, Сергийчук.

Напомним, матч Спортинг - Ворскла состоится в четверг, 13 декабря. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00.

Отметим, что полтавчане потеряли какие-либо шансы на выход из группы Е.

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Теги: Ворскла, Спортинг, Лига Европы, футбол
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