Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо Киев - Яблонец: онлайн трансляция предматчевой пресс-конференции Хацкевича

Комментариев: 0
Наставник Динамо расскажет о заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против Яблонца проведет предматчевую пресс-конференцию.

Общение с прессой пройдет в среду, 12 декабря, в конференц-зале тренировочной базы клуба в Конча-Заспе в 16:45.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция пресс-конференции:

Напомним, матч Динамо Киев - Яблонец состоится в четверг, 13 декабря, в городе Киев на НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:55.

Поделись:
Теги: Александр Хацкевич, Динамо Киев, Яблонец, Лига Европы, пресс-конференция, онлайн трансляция, футбол, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь