Наставник Динамо расскажет о заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

Александр Хацкевич ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против Яблонца проведет предматчевую пресс-конференцию.

Общение с прессой пройдет в среду, 12 декабря, в конференц-зале тренировочной базы клуба в Конча-Заспе в 16:45.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция пресс-конференции:

Напомним, матч Динамо Киев - Яблонец состоится в четверг, 13 декабря, в городе Киев на НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:55.