Динамо Киев - Яблонец: онлайн трансляция предматчевой пресс-конференции Хацкевича
Наставник Динамо расскажет о заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
Главный тренер Динамо Александр Хацкевич в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против Яблонца проведет предматчевую пресс-конференцию.
Общение с прессой пройдет в среду, 12 декабря, в конференц-зале тренировочной базы клуба в Конча-Заспе в 16:45.
Вашему вниманию видео онлайн трансляция пресс-конференции:
Напомним, матч Динамо Киев - Яблонец состоится в четверг, 13 декабря, в городе Киев на НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:55.
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