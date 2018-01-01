Украинский арбитр обслужит матч Лиги Европы
Украинская бригада арбитров будет работать на заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
Украинская бригада арбитров назначена на заключительный матч группового этапа Лиги Европы РБ Лейпциг – Русенборг, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Главным судьей встречи назначен Сергей Бойко. Его помощниками выступят Владимир Володин и Игорь Алехин. Дополнительными ассистентами будут Николай Балакин и Анатолий Абдула. Четвертым арбитром будет Семен Шлончак.
Матч состоится в четверг, 13 декабря, в 22:00.
Ранее украинская бригада арбитров обслужила матч Лиги наций.
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