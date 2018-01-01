Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Украинский арбитр обслужит матч Лиги Европы

Комментариев: 0
Украинская бригада арбитров будет работать на заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
Сергей Бойко
Сергей Бойко
ФФУ

Украинская бригада арбитров назначена на заключительный матч группового этапа Лиги Европы РБ Лейпциг – Русенборг, сообщает официальный сайт УЕФА.

Читай также: Бригада украинских арбитров назначена на матч Лиги Европы

Главным судьей встречи назначен Сергей Бойко. Его помощниками выступят Владимир Володин и Игорь Алехин. Дополнительными ассистентами будут Николай Балакин и Анатолий Абдула. Четвертым арбитром будет Семен Шлончак.

Матч состоится в четверг, 13 декабря, в 22:00.

Ранее украинская бригада арбитров обслужила матч Лиги наций.

Поделись:
Теги: футбол, Лига Европы, Сергей Бойко, арбитр, бригада арбитров, РБ Лейпциг, Русенборг
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь