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Цыганков попал в команду группового этапа Лиги Европы от FIFA

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FIFA назвала лучших игроков группового этапа Лиги Европы.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Киев Виктор Цыганков попал в команду группового этапа Лиги Европы от FIFA.

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Вместе с украинцем в команду лучших игроков попали защитник Арсенала Сократис, вингер Бетиса Ло Челсо, полузащитник Челси Лофтус-Чик, нападающий Ред Булл Зальцбург Мунас Даббур и полузащитник Байера Кай Хаверц.

Ранее сообщалось, что игрок Динамо Виктор Цыганков попал в ТОП-15 лучших игроков Лиги Европы.

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Теги: Виктор Цыганков, Динамо Киев, Лига Европы, футбол, FIFA 19
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