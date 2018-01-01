FIFA назвала лучших игроков группового этапа Лиги Европы.

Полузащитник Динамо Киев Виктор Цыганков попал в команду группового этапа Лиги Европы от FIFA.

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Вместе с украинцем в команду лучших игроков попали защитник Арсенала Сократис, вингер Бетиса Ло Челсо, полузащитник Челси Лофтус-Чик, нападающий Ред Булл Зальцбург Мунас Даббур и полузащитник Байера Кай Хаверц.

Ранее сообщалось, что игрок Динамо Виктор Цыганков попал в ТОП-15 лучших игроков Лиги Европы.