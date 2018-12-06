Динамо Киев – Яблонец: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Букмекеры определили фаворита матча Динамо Киев – Яблонец в рамках Лиги Европы.

Динамо Киев 13 декабря сыграет дома с Яблонцом в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу “бело-синих“ с коэффициентом 1,61, а на команду из Чехии – 5,75. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,7.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф киевского Динамо можно поставить с коэффициентом 1,6, а на победу Яблонца – 5,5.

Встреча 6-го тура группового раунда Лиги Европы Динамо – Яблонец состоится 13 декабря в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 19:55 по киевскому времени. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.