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Бурда: После 70-й минуты нас хватали судороги

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Защитник Динамо рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда в Казахстане.
Никита Бурда
Никита Бурда
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Никита Бурда поделился эмоциями от победы команды над Астаной в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

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“Безусловно, Астана лучше адаптирована к таким условиям. За день к искусственному газону привыкнуть сложно. Из-за этого после 70-й минуты меня и других игроков хватали судороги.

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К тому же, здесь другой воздух, гораздо сложнее дышать. Но главное, что мы выполнили задачу и вышли в плей-офф, движемся дальше“, - приводит слова Бурды сайт телеканала Футбол 1.

Отметим, что благодаря победе киевское Динамо заняло первое место в группе и гарантировало себе место в плей-офф.

На нашем сайте можно ознакомиться со всеми результатами игрового дня, а также положением команд в турнирной таблице.

Смотрите также видео гола и обзор матча Астана - Динамо.

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Теги: Никита Бурда, Динамо Киев, Астана, Лига Европы, футбол
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