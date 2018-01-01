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Мальме - Генк 2:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Генк не сумел удержать преимущество в два мяча и упустил победу в матче Лиги Европы.

Руслан Малиновский в матче Генка с Мальме в Лиге Европы
Руслан Малиновский в матче Генка с Мальме в Лиге Европы
krcgenk.be

Генк Руслана Малиновского в гостях сыграл вничью с Мальме в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Бельгийцы владели преимуществом в два мяча, но за две минуты потеряли его, однако даже ничейный результат встречи позволил Генку сохранить лидерство в группе.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Мальме - Генк:

Мальме – Генк 2:2
Голы: Левицки, 65, Антонссон, 67 – Посуэло, 42, Пэйнтсил, 53

Мальме: Далин, Нильсен, Сафари (Брурссон, 81), Виннхейм, Бенгтссон, Левицки, Баширу, Траустасон (Антонссон, 54), Кристиансен (Галль, 82), Рикс, Розенберг.
 
Генк: Вукович, Деваст, Уронен, Мехле, Айду, Посуэло (Хейнен, 86), Берге, Троссард, Малиновский, Пэйнтсил (Ндонгала, 54), Саматта (Гано, 73).
 
Предупреждения: Виннхейм (51), Уронен (54), Рикс (60), Ндонгала (70), Баширу (90)
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Теги: Мальме, Генк, Лига Европы, видео голов, обзор матча, футбол
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