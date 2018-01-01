Динамо будет сеянным во время жеребьевки плей-офф Лиги Европы
Киевское Динамо гарантировало себе досрочную победу в группе.
За тур до конца группового этапа еврокубков еще не известны 16 команд-участниц плей-офф Лиги Европы, но уже точно понятно, что Динамо будет в числе сеянных при жеребьевке.
Статус сеянных при жеребьевке получат 12 победителей групп и четыре лучших клуба, занявших третье место в ЛЧ. Обыграв Астану, Динамо досрочно выиграло свою группу.
Помимо Динамо, точно будут сеянными Ред Булл, Зенит, Динамо Загреб, Арсенал, Айнтрахт и Челси.
Среди несеянных пока известно, что будут Фенербахче, Спортинг и Лацио.
Статус сеянной команды позволит ответный матч на стадии 1/16 финала Лиги Европы провести на домашнем стадионе.
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