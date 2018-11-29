Стали известны 16 участников плей-офф Лиги Европы

За тур до конца группового этапа известна половина участников 1/16 финала.

За тур до окончания группового этапа Лиги Европы определились 16 участников 1/16 финала турнира.

Путевку в весеннюю стадию ранее завоевали: Байер (Германия), Цюрих (Швейцария), Динамо З (Хорватия), Арсенал (Англия), Челси (Англия), Айнтрахт (Германия) и Лацио (Италия).

В четверг, после окончания матчей пятого тура группового этапа, к ним присоединились киевское Динамо, Зенит, Бетис (Испания), Фенербахче (Турция), Спортинг (Португалия) и Ред Булл Зальцбург (Австрия).

Также ранее стали известны три представителя Лиги чемпионов, которые после 5-го тура группового этапа гарантировали себе место в весенней части Лиги Европы — Брюгге (Бельгия), Бенфика (Португалия) и Валенсия (Испания). Таким образом, осталось определить еще 16 участников 1/16 финала ЛЕ.