Хачериди заработал красную карточку на седьмой минуте матча ЛЕ

Хачериди попал в стартовый состав ПАОКа, но уже на 7-й минуте покинул поле.

Лондонский Челси на своем поле принимает ПАОК в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

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В стартовом составе греческого клуба вышел экс-игрок Динамо и сборной Украины Евгений Хачериди, однако он не сумел помочь команде, а лишь навредил.

Евгений на 7-й минуте встречи заработал прямую красную карточку за фол последней надежды на Оливье Жиру.

На 27-й минуте встречи Жиру, на котором сфолил Хачериди, забил гол в ворота ПАОКа и открыл счет в матче.

Спустя 10 минут Жиру вновь отличился взятием ворот.

На данный момент команды играют первый тайм. Счет 2:0 в пользу Челси.

Ранее Евгений Хачериди рассказал об отношениях с главным тренером Динамо Александром Хацкевичем.