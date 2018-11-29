Хачериди заработал красную карточку на седьмой минуте матча ЛЕ
Лондонский Челси на своем поле принимает ПАОК в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
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В стартовом составе греческого клуба вышел экс-игрок Динамо и сборной Украины Евгений Хачериди, однако он не сумел помочь команде, а лишь навредил.
Евгений на 7-й минуте встречи заработал прямую красную карточку за фол последней надежды на Оливье Жиру.
Удаление. pic.twitter.com/TKejgqtJkm— Hey (@sizifar) 29 ноября 2018 г.
На 27-й минуте встречи Жиру, на котором сфолил Хачериди, забил гол в ворота ПАОКа и открыл счет в матче.
1:0. pic.twitter.com/GyUmiQi830— Hey (@sizifar) 29 ноября 2018 г.
Спустя 10 минут Жиру вновь отличился взятием ворот.
2:0. pic.twitter.com/qzX2EKIdtt— Hey (@sizifar) 29 ноября 2018 г.
На данный момент команды играют первый тайм. Счет 2:0 в пользу Челси.
Ранее Евгений Хачериди рассказал об отношениях с главным тренером Динамо Александром Хацкевичем.
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