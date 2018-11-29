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Фанат напал на игрока московского Спартака во время матча Лиги Европы

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Мужчина выбежал на поле во время матча Спартака против Рапида.
Денис Глушаков
Денис Глушаков
spartak.com

Спартак на своем поле потерпел поражение от Рапида со счетом 1:2 в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

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Во время этого поединка произошел неприятный инцидент. Вначале болельщики освистали капитана команды Дениса Глушакова, а потом один из болельщиков выбежал на поле и напал на футболиста. 

Фанат не успел ударить Глушакова - за капитана вступились игроки. Как сообщает Telegram-канал Mash, нападавшим был Мирослав Голунов. Ему грозит заключение сроком на 15 суток.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов ПСЖ - Ливерпуль неизвестные ограбили дом форварда парижан Эрика Шупо-Мотинга.

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Теги: Спартак Москва, Рапид, Лига Европы, футбол, фанаты, инцидент
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гость  (аноним)  29.11.2018, 22:55
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дикие кацабы)))))
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