Фанат напал на игрока московского Спартака во время матча Лиги Европы
Мужчина выбежал на поле во время матча Спартака против Рапида.
Спартак на своем поле потерпел поражение от Рапида со счетом 1:2 в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
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Во время этого поединка произошел неприятный инцидент. Вначале болельщики освистали капитана команды Дениса Глушакова, а потом один из болельщиков выбежал на поле и напал на футболиста.
Фанат не успел ударить Глушакова - за капитана вступились игроки. Как сообщает Telegram-канал Mash, нападавшим был Мирослав Голунов. Ему грозит заключение сроком на 15 суток.
Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов ПСЖ - Ливерпуль неизвестные ограбили дом форварда парижан Эрика Шупо-Мотинга.
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