Полтавский клуб ни разу не сумел забить Арсеналу, зато пропустил трижды.

Лондонский Арсенал сумел добыть легкую победу над Ворсклой в Киеве, куда перенесли игру из-за опасений британского клуба в связи с оглашением военного положения в Украине.

Первый тайм стал настоящим кошмаром для Ворсклы, которая пропустила три безответных мяча. И это в матче с резервистами Арсенала – команда обеспечила себе выход в 1/16 финала, поэтому Эмери дал сыграть молодым воспитанникам клуба, а также тем, кто редко играет в основе.

На старте матча Ворскла старалась ничем не уступать более именитому сопернику, были моменты у Коломойца и Чеснакова, но пропустила на 10-й минуте. Нкетиа обыгрался с Рэмси и затем не сумел протолкнуть мяч мимо Шуста, после чего мяч от ноги Артура отлетел к Смиту-Роу, который поразил пустые ворота.

Пропущенный гол стал ударом для Ворсклы и вскоре она пропустила еще раз. Рэмси был сбит Пердутой в штрафной площади, за что был назначен пенальти, который сам валлиец и реализовал.

После этого сразу Арсенал мог доводить счет на разгромного. Нкетиа простил украинцев, пробив мимо створа ворот, в которых не было Шуста, вышедшего на перехват.

Во второй половине тайма Арсенал сбросил темп игры, но все равно забил. На 41-й минуте Уиллок получил пас от Эль-Ненни, вышел на ударную позицию и аккуратно уложил мяч в дальний угол.

Во втором тайме игра проходила в том же ключе, что и до перерыва, но голов зрители уже не увидели. Были моменты у Нкетиа, Смита-Роу и Саки у Арсенала, неплохие возможности забить были у Педруты и Ребенка. Вообще по ударам по воротам Ворскла даже перебила соперника 14:12, в площадь ворот и вовсе были 9:2, но счет на табло 0:3 в пользу гостей из Англии.

Ворскла — Арсенал 0:3

Голы: Смит-Роу, 10, Рэмси, 27 (с пенальти), Уиллок, 41

Ворскла: Шуст — Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур — Сапай (Карека, 36), Скляр, Шарпар, Ребенок (Сакив, 85) — Кулач (Кане, 71), Коломоец

Арсенал: Чех — Лихтштайнер, Дженкинсон, Холдинг (Медли, 60), Мэйтленд-Найлз — Гендузи (Гилмор, 77), Рэмси (Сака, 69), Эльнени — Уиллок, Нкетиа, Смит-Роу

Предупреждения: Скляр, Шарпар, Коломоец — Холдинг