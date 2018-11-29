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Тренер Астаны: Мы не воспользовались тотальным преимуществом

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Наставник Астаны прокомментировал поражение своей команды.
Григорий Бабаян
Григорий Бабаян
instagram.com/fca.astana/

Исполняющий обязанности главного тренера Астаны Григорий Бабаян прокомментировал поражение от Динамо в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

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“Думаю, мы провели очень хороший матч. У нас было тотальное преимущество, мы создали большое количество моментов. К сожалению, мы их не реализовали, а на таком уровне нужно реализовывать свои моменты.

У Динамо было 1-2 момента, и они свое реализовали. Мы же своим тотальным преимуществом не воспользовались. Сегодня мы, как минимум, заслужили ничью, а не поражение, хотя хотели победить и занять первое место в группе“, - сказал Бабаян.

Смотрите видео гола и обзор матча Астана - Динамо.

Также вашему вниманию комментарии главного тренера Динамо Александра Хацкевича и игрока киевского клуба Беньямина Вербича.

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Теги: Астана, Динамо Киев, Лига Европы, футбол
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