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Вербич: Непросто играть на искусственном газоне

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Гол Беньямина Вербича принес Динамо первое место в группе.
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
ФК Динамо Киев

Динамо минимально обыграло Астану в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Результат этого поединка прокомментировал автор единственного гола Беньямин Вербич.

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"Сегодня был невероятно тяжелый матч, непросто было приспособиться к искусственному газону, сделали много технических ошибок на этом поле. Но мы вовремя забили гол, несмотря на преимущество Астаны во владении мячом.

Они создали несколько моментов, но мы уверенно оборонялись. Выиграли и прошли в плей-офф – это главное", - сказал Вербич на пресс-конференции.

Ранее исход матча против Астаны прокомментировал главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич.

Вашему вниманию также видео гола и обзор матча Астана - Динамо.

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Теги: Беньямин Вербич, Динамо Киев, Астана, Лига Европы, футбол
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