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Хацкевич: Этот матч забрал достаточно нервов

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Главный тренер Динамо доволен, что его подопечные сумели добыть важную победу.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
ФК Динамо Киев

Наставник киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу своих подопечных в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против Астаны.

“Начали тяжело, когда играли дома: потеряли два очка. Сегодня также очень тяжело было. Здесь ни одной команде легко не бывает, поэтому на первый план вышел результат. У меня этот матч забрал достаточно нервов.

Много брака в передачах? Мы играли на искусственном поле, непривычном для нас, отсюда и такое количество брака”, - сказал Хацкевич после матча.

Напомним, победа над Астаной гарантировала Динамо выход в плей-офф Лиги Европы с 1-го места.

Вашему вниманию также видео гола и обзор матча Астана - Динамо.

На нашем сайте можно ознакомиться со всеми результатами игрового дня, а также положением команд в турнирной таблице.

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Теги: Александр Хацкевич, Динамо Киев, Астана, Лига Европы, футбол
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Игорь  (аноним)  29.11.2018, 22:35
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Игорь
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