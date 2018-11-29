Хацкевич: Этот матч забрал достаточно нервов

Главный тренер Динамо доволен, что его подопечные сумели добыть важную победу.

Наставник киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу своих подопечных в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против Астаны.

“Начали тяжело, когда играли дома: потеряли два очка. Сегодня также очень тяжело было. Здесь ни одной команде легко не бывает, поэтому на первый план вышел результат. У меня этот матч забрал достаточно нервов.

Много брака в передачах? Мы играли на искусственном поле, непривычном для нас, отсюда и такое количество брака”, - сказал Хацкевич после матча.

Напомним, победа над Астаной гарантировала Динамо выход в плей-офф Лиги Европы с 1-го места.

Вашему вниманию также видео гола и обзор матча Астана - Динамо.

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