Астана – Динамо Киев 0:1 видео гола и обзор матча Лиги Европы
Киевское Динамо добыло победу в Казахстане в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Астана на своем поле принимала киевское Динамо в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Гости открыли счет на 29-й минуте встречи благодаря голу Вербича, и удержали этот счет до конца поединка.
Эта победа позволила киевлянам занять первое место в группе.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Астана - Динамо:
Астана – Динамо 0:1
Гол: Вербич, 29
Астана: Эрич – Рукавина, Постников, Аничич, Зайнутдинов (Шомко, 75) – Томасов, Маевский, Кляйнхайслер, Муртазаев – Кабананга (Янга, 62), Алмейда (Мужиков, 59).
Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Че Че, Шепелев – Цыганков (Морозюк, 83), Шапаренко (Гармаш, 64), Сидклей – Вербич (Сидорчук, 76).
Предупреждения: Постников, Кляйнхаслер – Че Че, Гармаш.
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