Киевское Динамо добыло победу в Казахстане в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Динамо обыграло Астану в матче ЛЕ ФК Динамо Киев

Астана на своем поле принимала киевское Динамо в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Гости открыли счет на 29-й минуте встречи благодаря голу Вербича, и удержали этот счет до конца поединка.

Эта победа позволила киевлянам занять первое место в группе.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Астана - Динамо:

Астана – Динамо 0:1

Гол: Вербич, 29



Астана: Эрич – Рукавина, Постников, Аничич, Зайнутдинов (Шомко, 75) – Томасов, Маевский, Кляйнхайслер, Муртазаев – Кабананга (Янга, 62), Алмейда (Мужиков, 59).



Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Че Че, Шепелев – Цыганков (Морозюк, 83), Шапаренко (Гармаш, 64), Сидклей – Вербич (Сидорчук, 76).

Предупреждения: Постников, Кляйнхаслер – Че Че, Гармаш.