Киевское Динамо одержало нелогичную победу над Астаной.

Киевское Динамо на выезде одержало минимальную победу над Астаной в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

Динамо, откровенно признаться, не наиграло на победу в матче. С первых минут Астана играла более агрессивно, с желанием, тогда как киевляне постоянно ошибались, обрезались, а у ворот Бойко регулярно возникали моменты.

Уже на стартовых минутах хозяева могли открывать счет. Сперва после неудачных действий Бойко, Алмейда добивал мяч, но промахнулся с семи минут. Через минуту с линии ворот пришлось выносить мяч Бурде, после того как Че Че крайне не вовремя потерял мяч у своей штрафной.

Выдержав стартовое давление, Динамо отвело игру от своих ворот, но моментов впереди у киевлян не было. Фактически, киевляне забили в первом же моменте на 29-й минуте. Цыганков пяткой отдал в штрафную, где Вербич ударом низом в одно касание сумел переиграть голкипера.

Игроки казахской команды с новыми силами бросили к нашим воротам и были очень близки к голу, если бы Муртазаев таки сумел замкнуть навес на дальнюю штангу с правого фланга, но полузащитник, находясь в трех метрах от ворот, махнул мимо мяча ногой.

Во втором тайме Астана продолжила регулярно тревожить Бойко. Три хороших момента было у Муртазаева, могли забивать Джанга, Томасов, а после дальнего выстрела Рукавины Бойко перевел мяч в перекладину.

Динамо на все эти моменты Астаны ответило только слабым ударом Че Че в руки вратарю. И все. Красноречивая статистика говорит, что у Астаны было 22 удара по воротам Бойко, тогда как у Динамо 6, из них у киевлян только два было в створ ворот.

Тем ни менее, Динамо минимально выиграло матч и досрочно вышло с первого места в 1/16 финала Лиги Европы.

Астана — Динамо 0:1

Гол: Вербич, 29



Астана: Эрич – Рукавина, Постников, Аничич, Зайнутдинов (Шомко, 75) – Томасов, Маевский, Кляйнхайслер, Муртазаев — Кабананга (Янга, 62), Алмейда (Мужиков, 59).



Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Че Че, Шепелев — Цыганков (Морозюк, 83), Шапаренко (Гармаш, 64), Сидклей — Вербич (Сидорчук, 76).

Предупреждения: Постников, Кляйнхаслер — Че Че, Гармаш.