Фееричный гол Вербича в ворота Астаны, открывший счет в матче Лиги Европы
Беньямин Вербич забил первый гол в матче Лиги Европы против Астаны.
Киевское Динамо отправилось в гости к Астане в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Счет в матче на 29-й минуте встречи открыл киевский клуб - Беньямин Вербич пробил защитнику между ног в дальний угол после отличного паса пяткой от Виктора Цыганкова.
К сожалению, в этом поединке болельщики больше не увидели голов. Таким образом, Динамо одержало минимальную победу в матче Лиги Европы, что позволило киевлянам подняться на первую строчку в группе К.
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