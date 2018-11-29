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Фееричный гол Вербича в ворота Астаны, открывший счет в матче Лиги Европы

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Беньямин Вербич забил первый гол в матче Лиги Европы против Астаны.

Киевское Динамо отправилось в гости к Астане в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Счет в матче на 29-й минуте встречи открыл киевский клуб - Беньямин Вербич пробил защитнику между ног в дальний угол после отличного паса пяткой от Виктора Цыганкова.

К сожалению, в этом поединке болельщики больше не увидели голов. Таким образом, Динамо одержало минимальную победу в матче Лиги Европы, что позволило киевлянам подняться на первую строчку в группе К.

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Теги: Беньямин Вербич, Виктор Цыганков, Динамо Киев, Астана, Лига Европы, гол, видео, футбол
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гость  (аноним)  29.11.2018, 20:43
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