Фееричный гол Вербича в ворота Астаны, открывший счет в матче Лиги Европы

Беньямин Вербич забил первый гол в матче Лиги Европы против Астаны.

Киевское Динамо отправилось в гости к Астане в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Счет в матче на 29-й минуте встречи открыл киевский клуб - Беньямин Вербич пробил защитнику между ног в дальний угол после отличного паса пяткой от Виктора Цыганкова.

К сожалению, в этом поединке болельщики больше не увидели голов. Таким образом, Динамо одержало минимальную победу в матче Лиги Европы, что позволило киевлянам подняться на первую строчку в группе К.