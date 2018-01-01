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Астана – Динамо: стартовые составы

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Динамо сыграет на выезде с Астаной в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Евпропы.
Стали известны стартовые составы на матч Астана - Динамо
Стали известны стартовые составы на матч Астана - Динамо
ФК Динамо Киев

В четверг, 29 ноября, киевское Динамо проведет матч на выезде с Астаной в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Команды объявили стартовые составы на этот поединок.

Астана: Эрич – Рукавина, Постников, Аничич, Зайнутдинов – Томасов, Маевский, Ласло Кляйнхайслер, Муртазаев, Алмейда – Кабананга.

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Че Че, Шепелев, – Цыганков, Шапаренко, Сидклей – Вербич.

Напомним, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Астана - Динамо, которая начнется в 17:50 по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля.

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Теги: Динамо Киев, Астана, Лига Европы, футбол, стартовые составы
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