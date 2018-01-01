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Эмери: Перенос матча - несправедливое решение для Ворсклы

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Главный тренер канониров прокомментировал решение УЕФА.
Унаи Эмери
Унаи Эмери
Getty Images

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери поделился мнением по поводу решения УЕФА перенести матч группового этапа Лиги Европы Ворскла - Арсенал из Полтавы в Киев.

“О том, что место проведения матча изменилось, мы узнали в последний момент. Мы уважаем Ворсклу и понимаем, насколько для нее это несправедливое решение. Но, в результате мы прибыли в Киев. Стоит отметить, что решение о переносе матча было правильным с точки зрения защиты всех, кто придет на стадион. В Киеве много возможностей и, я надеюсь, что болельщики Ворсклы смогут приехать на игру. Не думаю, что стоит волноваться за безопасность. УЕФА заверил, что все меры безопасности предприняты“, – цитирует Эмери официальный сайт Арсенала.

Напомним, матч Ворскла - Арсенал состоится сегодня, 29 ноября, в 19:55 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Европы, Арсенал, Ворскла
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Источник: www.arsenal.com

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