Астана – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Наша команда попробуют добыть победу в Казахстане и досрочно выиграть свою группу.

Динамо 29 ноября сыграет на выезде с Астаной в рамках 5-го тура группового раунда Лиги Европы.

iSport.ua предлагает вам ознакомиться с ситуацией вокруг поединка Астана – Динамо.

Обе команды еще не знали поражений в нынешнем розыгрыше ЛЕ, имея в своем активе равное количество баллов – по восемь. Поделив очки два месяца назад в Киеве (2:2), победитель данного противостояния гарантирует себе не только досрочный выход в плей-офф соревнований, но и первое место в группе, что даст преимущество при жеребьевке следующего этапа. В случае, если встреча завершится вничью, то и Динамо, и Астана пробьются в 1/16 турнира, а триумфатор квартета определится в заключительном туре.

Что касается непосредственно самого матча, то вояж киевлян в столицу Казахстана выйдет уж точно не из легких. Причин этого несколько, а именно:

1. Длительный перелет. Прежде чем приземлиться в аэропорту Нурсултана Назарбаева, “бело-синие“ провели в воздухе около 5,5 часов (почти три тысячи километров).

2. Часовой пояс. Разница времени между Киевом и Астаной составляет четыре часа.

3. Газон. Возможно, кто-то скажет, что искусственное покрытие стадиона Астана Арена совсем не помеха для профессиональных футболистов, но вы только вспомните игры динамовцев против Туна и Янг Бойз.

4. Температура воздуха. Да, холодом украинские клубы не запугать, однако согласитесь, что куда приятнее спортсменам выступать, когда на градуснике хотя бы не ниже нуля. К погоде можно добавить третий пункт, после чего получим повышенную травмоопасность игроков.

За последние сезоны здесь потеряли очки такие европейские коллективы, как Галатасарай, мадридский Атлетико, Бенфика, Янг Бойз и Олимпиакос.

В связи с этим Александр Хацкевич принял решение прилететь в Казахстан за два дня до поединка, а не за один, как это обычно бывает. С собой тренерский штаб взял 21 футболиста. С командой не полетел Артем Беседин, который совсем недавно восстановился после травмы, а место форварда, вероятнее всего, снова займет Беньямин Вербич. Также на борту самолета не оказалось Виталия Буяльского, Йосипа Пиварича и Владислава Супряги.

Накануне матча состоялись медиаактивности, рамках которых главные тренеры и игроки клубов пообщались с представителями СМИ, а после коллективы провели открытые для журналистов тренировки.

Александр Хацкевич рассказал, что у его подопечных нет большего опыта игры на синтетических покрытиях.

“У каждого синтетического газона есть своя специфика. У нас вообще нет большого опыта игр на искусственном покрытии, хотя в прошлом году играли два матча с Янг Бойз – первый матч сложился неудачно, а второй – лучше, ведь мы приспособились. То же самое будет и завтра: чем быстрее мы приспособимся к газону, тем лучше будет игра“.

А вот голкипер “бело-синих“ Денис Бойко считает, что искусственный газон не станет проблемой для Динамо в поединке с Астаной.

“На предматчевой тренировке впервые опробовали его. До этого мы играли только на натуральных полях. Посмотрим, но, думаю, особой проблемой он не должен стать для нас“.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу “бело-синих“ с коэффициентом 3,75, а на команду из Казахстана – 2,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 2,5.

Ориентировочные составы

Динамо: Бойко – Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера – Шепелев, Сидорчук – Сидклей, Шапаренко, Цыганков – Вербич.

Астана: Эрич – Аничич, Постников, Шомко, Рукавина, Кляйнхайслер, Маевский, Томасов, Мужиков, Алмейда, Кабананга.

Встреча 5-го тура группового раунда Лиги Европы Астана – Динамо Киев состоится 29 ноября на стадионе Астана Арена. Стартовый свисток – в 17:50 по киевскому времени. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

Александр Коршиков, iSport.ua

Прогноз автора – 1:1