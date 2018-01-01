УЕФА подтвердил, что матч Ворскла - Арсенал пройдет в Киеве

В организации извинились за доставленные неудобства.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что матч группового этапа Лиги Европы Ворскла - Арсенал пройдет в Киеве на стадионе Олимпийский.

“В качестве исключительной меры УЕФА пришлось срочно рассмотреть вопрос места проведения матча Ворскла - Арсенал. Решение УЕФА перенести матч в Киев было связано с введением военного положения в некоторых регионах Украины и очень коротким сроком, чтобы оценить все возможные риски.

УЕФА тесно сотрудничает с Федерацией футбола Украины, чтобы этот матч состоялся на стадионе Олимпийский. Огранизация сожалеет о неудобствах, которые возникли у Ворсклы и ее болельщиков из-за переноса этой игры. Также мы изучаем вопрос возможности проведения других матчей на территории Украины“, - сказано в заявлении УЕФА.

В полтавской Ворскле уже прокомментировали решение УЕФА:

Попри всі намагання футбольного клубу #Ворскла провести матч із #Арсенал`ом у Духовній столиці України #Полтава, до чого, полтавці цілком готові, #УЄФА відстояло своє рішення, і гра таки відбудеться в Києві 29 листопада 2018 р. о 19:55 — ФК Ворскла (@vorsklacomua) 28 ноября 2018 г.

Матч Ворскла - Арсенал состоится завтра, 29 ноября, в 19:55 по киевскому времени.