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УЕФА подтвердил, что матч Ворскла - Арсенал пройдет в Киеве

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В организации извинились за доставленные неудобства.
УЕФА
УЕФА
Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что матч группового этапа Лиги Европы Ворскла - Арсенал пройдет в Киеве на стадионе Олимпийский.

“В качестве исключительной меры УЕФА пришлось срочно рассмотреть вопрос места проведения матча Ворскла - Арсенал. Решение УЕФА перенести матч в Киев было связано с введением военного положения в некоторых регионах Украины и очень коротким сроком, чтобы оценить все возможные риски.

УЕФА тесно сотрудничает с Федерацией футбола Украины, чтобы этот матч состоялся на стадионе Олимпийский. Огранизация сожалеет о неудобствах, которые возникли у Ворсклы и ее болельщиков из-за переноса этой игры. Также мы изучаем вопрос возможности проведения других матчей на территории Украины“, - сказано в заявлении УЕФА.

В полтавской Ворскле уже прокомментировали решение УЕФА:

Матч Ворскла - Арсенал состоится завтра, 29 ноября, в 19:55 по киевскому времени.

 

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Теги: футбол, Ворскла, Арсенал, Лига Европы
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Источник: www.uefa.com

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