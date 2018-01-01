Арсенал не будет тренироваться в Киеве
Команда провела последнюю тренировку в Лондоне.
Футболисты лондонского Арсенала не будут тренироваться в Киеве перед поединком Лиги Европы с Ворсклой, сообщает пресс-служба НСК Олимпийский.
Команда успела провести тренировку перед вылетом в столицу Украины.
Ранее сообщалось, что матч между полтавской Ворсклой и лондонским Арсеналом, который состоится завтра, 29 ноября в 19:55 по киевскому времени перенесен из Полтавы в Киев в связи с введением частичного военного положения на территории Украины.
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