Арсенал не будет тренироваться в Киеве

Команда провела последнюю тренировку в Лондоне.

Футболисты лондонского Арсенала не будут тренироваться в Киеве перед поединком Лиги Европы с Ворсклой, сообщает пресс-служба НСК Олимпийский.

Команда успела провести тренировку перед вылетом в столицу Украины.

Ранее сообщалось, что матч между полтавской Ворсклой и лондонским Арсеналом, который состоится завтра, 29 ноября в 19:55 по киевскому времени перенесен из Полтавы в Киев в связи с введением частичного военного положения на территории Украины.