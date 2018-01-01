Бойко: Мы уважительно относимся к Астане

Вратарь рассказал, как перелет и разница во времени повлияли на состояние киевлян.

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко ответил на вопросы журналистов накануне выездного матча группового этапа Лиги Европы против казахстанской Астаны.

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“Мы готовимся и настраиваемся к матчу с Астаной, как к обычной игре. Ожидаем только положительного результата.

На данный момент не ощущается никакого дискомфорта по водому перелета и разницы во времени. Мы прилетели, хорошо отдохнули, восстановились. Игра только завтра, поэтому ни перелет, ни разница во времени не должны повлиять на нее.

Астана - хорошая команда. Мы относимся к ней с уважением. Но мы будем смотреть в первую очередь на свою игру. Завтра на футбольном поле все будет видно“, - цитирует футболиста официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Астана состоится завтра, 29 ноября, в 17:50 по киевскому времени.