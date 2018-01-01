Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бойко: Мы уважительно относимся к Астане

Комментариев: 0
Вратарь рассказал, как перелет и разница во времени повлияли на состояние киевлян.
Денис Бойко
Денис Бойко
ФК Динамо

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко ответил на вопросы журналистов накануне выездного матча группового этапа Лиги Европы против казахстанской Астаны.

Читай также: Хацкевич: Чем быстрее мы приспособимся к газону в Астане, тем лучше

“Мы готовимся и настраиваемся к матчу с Астаной, как к обычной игре. Ожидаем только положительного результата.

На данный момент не ощущается никакого дискомфорта по водому перелета и разницы во времени. Мы прилетели, хорошо отдохнули, восстановились. Игра только завтра, поэтому ни перелет, ни разница во времени не должны повлиять на нее.

Астана - хорошая команда. Мы относимся к ней с уважением. Но мы будем смотреть в первую очередь на свою игру. Завтра на футбольном поле все будет видно“, - цитирует футболиста официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Астана состоится завтра, 29 ноября, в 17:50 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: футбол, Лига Европы, Динамо, Астана, Денис Бойко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: dynamo.kiev.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь