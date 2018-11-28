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Хацкевич: Чем быстрее мы приспособимся к газону в Астане, тем лучше

Комментариев: 2
Специалист не считает, что у динамовцев есть преимущество над соперником.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
footballua.tv

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился мнением по поводу матча Лиги Европы против Астаны.

“Как повлияет разница температуры? На холоде нам было бы тяжелее играть, а +15 - комфортная температура для матча, тем более, что внутри стадиона нет ветра. Мне кажется, на поле градус будет выше температуры воздуха.

Синтетический газон? У каждого такого газона есть своя специфика. Мы вообще не имеем большого опыта игр на искусственном покрытии. Например, в прошлом году мы провели два матча с Янг Бойз - первый поединок выдался неудачным для нас, а во втором мы уже привыкли к полю. Точно также будет и в матче с Астаной: чем быстрее мы приспособимся к газону, тем лучше сыграем.

Астана уже не новичок в еврокубках, поэтому я не считаю, что это будет преимуществом для нас, что у противника нет игровой практики в официальных матчах, а мы сейчас на ходу. Мы можем лишь предполагать, а все решится в четверг на поле.

Напомним, матч Астана - Динамо состоится завтра, 29 ноября, в 17:50 по киевскому времени.

Динамо отправилось в Казахстан без Беседина и Буяльского.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо, Астана
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Источник: dynamo.kiev.ua

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Комментариев (2)
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OKO    28.11.2018, 20:44
Оценка:  0
OKO
с такой игрой к земле,а не траве пора привыкать
Мухоморище    28.11.2018, 19:14
Оценка:  0
Мухоморище
Когда его уже выгонят и купят нормального тренера???
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