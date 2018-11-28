Хацкевич: Чем быстрее мы приспособимся к газону в Астане, тем лучше

Специалист не считает, что у динамовцев есть преимущество над соперником.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился мнением по поводу матча Лиги Европы против Астаны.

“Как повлияет разница температуры? На холоде нам было бы тяжелее играть, а +15 - комфортная температура для матча, тем более, что внутри стадиона нет ветра. Мне кажется, на поле градус будет выше температуры воздуха.

Синтетический газон? У каждого такого газона есть своя специфика. Мы вообще не имеем большого опыта игр на искусственном покрытии. Например, в прошлом году мы провели два матча с Янг Бойз - первый поединок выдался неудачным для нас, а во втором мы уже привыкли к полю. Точно также будет и в матче с Астаной: чем быстрее мы приспособимся к газону, тем лучше сыграем.

Астана уже не новичок в еврокубках, поэтому я не считаю, что это будет преимуществом для нас, что у противника нет игровой практики в официальных матчах, а мы сейчас на ходу. Мы можем лишь предполагать, а все решится в четверг на поле.

Напомним, матч Астана - Динамо состоится завтра, 29 ноября, в 17:50 по киевскому времени.

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