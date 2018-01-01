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Президент Ворсклы: Матч с Арсеналом может не состоятся

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Роман Черняк сказал, что никто не консультировался с клубами.
Роман Черняк
Роман Черняк
ФК Ворскла

Президент Ворсклы Роман Черняк прокомментировал ситуацию вокруг матча с Арсеналом, который перенесли из Полтавы в Киев.

“Ни мы ни представители УЕФА, которые находятся в Полтаве, не знаем причин переноса. Мы все в шоке. Никто нас ни о чем не спрашивал, никто ничего не сообщил. Более того, НСК Олимпийский  не готов к организации матча. Фанаты купили билеты в Полтаву, а это не только билеты на стадион, а еще и на самолеты, поезда и автобусы.

Что будет с этими билетами? Или как продавать билеты на НСК Олимпийский на 70 тысяч человек? Это решение было слишком поспешным. Сегодня нужно провести предварительную подготовку к матчу и провести пресс-конференцию. Но где?

Наша команда находится в Полтаве. У нас есть резервный стадион - Львов-Арена. Мы ведем переговоры с УЕФА. Они предлагают нам сыграть в Киеве, в 350 км от Полтавы. Но я не уверен, что Арсенал вообще приедет в Киев.

Возможно,что игра не состоится. Решение было принято без консультаций с клубами. Наша цель состоит в том, чтобы наши болельщики смотрели эту игру на нашем стадионе. Мы потратили много денег на ремонт нашей арены.

К сожалению, я не смогу ответить на этот вопрос сейчас. Потому что это не зависит от меня. Если смогут организовать нашу игру на стадионе в Киеве, мы будем играть. Но я не вижу никаких предпосылок для проведения матча в Киеве, - заявил Черняк.

Матч запланирован на четверг, 29 ноября, в 19:55 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Европы, Ворскла, Арсенал
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Источник: sport7.az

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