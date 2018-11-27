БАТЭ - Види: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Букмекеры определили фаворита матча БАТЭ - Види в рамках Лиги Европы.

В четверг, 29 ноября, БАТЭ сыграет дома с МОЛ Види в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу белорусов с коэффициентом 2,1, а на их соперника – 3,6. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,25.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф БАТЭ можно поставить с коэффициентом 2,0, а на победу Види – 3,6. Ничья оценивается в 3,3.

Встреча 5-го тура группового раунда Лиги Европы БАТЭ - Види состоится 29 ноября в городе Борисов на одноименном стадионе. Стартовый свисток – в 19:55 по киевскому времени.