Официально: Матч Ворскла – Арсенал перенесли в Киев

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы Ворскла – Арсенал пройдет в Киеве на НСК Олимпийский, сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч перенесли из-за соображений безопасности в связи с частичным введением в Украине военного положения, хотя Полтавская область в перечень 10 регионов, где действует военное положение, не вошла.

OFFICIAL: Arsenal's Europa League match against FC Vorskla on Thursday has been moved to Kiev due to “the introduction of martial law into certain regions of Ukraine“ caused security concerns. pic.twitter.com/Gx4Wyn6t34