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Динамо отправилось на матч против Астаны без Беседина и Буяльского

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Стала известна заявка киевского клуба на матч Лиги Европы.
Динамо отправилось на матч с Астаной
Динамо отправилось на матч с Астаной
dynamo.kiev.ua

Киевское Динамо отправилось в Казахстан на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против Астаны.

Главный тренер украинского клуба Александр Хацкевич взял с собой 21 игрока, включая защитника Никиту Бурду, который недавно получил незначительную травму, а вот Виталий Буяльский и Артем Беседин оказались вне заявки.

Список игроков Динамо на матч против Астаны:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько.

Защитники: Николай Морозюк, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзёра, Виталий Миколенко, Артем Шабанов.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд, Евгений Смирный.

Нападающий: Назарий Русин.

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Киевский клуб прибудет в Астану в 01:30 по местному времени (в 21:30 по киевскому времени), и сразу отправится в гостиницу. В среду, 28 ноября, Хацкевич проведет пресс-конференцию, а уже в четверг, 29-го ноября, состоится матч Лиги Европы Астана - Динамо.

Отметим, что по итогам 4-х туров Астана и Динамо имеют в своем активе 8 очков, занимая первое и второе места соответственно. С полным положением команд в Лиге Европы можно ознакомиться здесь.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что матч Астана - Динамо может определить победителя группы.

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Теги: Динамо Киев, Астана, Лига Европы, заявка, футбол
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