Главный тренер сборной Украины прокомментировал предстоящий матч киевского Динамо в Лиге Европы.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча Динамо против Астаны в рамках группового этапа Лиги Европы, который пройдет в четверг, 29 ноября.

Читай также: Динамо подписало контракты сразу с тремя молодыми игроками

"Этот матч, возможно, определит победителя группы, так что простым он быть не может. Вероятно, владеть мячом больше будут игроки Астаны, но игровое преимущество будет зависеть от того, какая из команд грамотно распорядится теми моментами, которые будет иметь во время матча.

Читай также: Хацкевич: Подвели индивидуальные ошибки и мастерство в завершающей стадии

Киевская игра была матчем равных соперников. Игроки Динамо владели инициативой, вели в счете, но гости проявили важные качества, в первую очередь умение собраться в критической ситуации. Думаю, из этой игры соперники сделали правильные выводы, что и показали дальнейшие поединки.

Читай также: Шапаренко попал в сферу интересов турецкого клуба

Большинство дебютантов сборной Украины как раз из Динамо. В клубе сейчас целая плеяда молодых футболистов, они достаточно талантливы и демонстрируют стабильность", - приводит слова Шевченко официальный сайт Астаны.

Напомним, матч Динамо - Астана закончился результативной ничьей со счетом 2:2. Смотрите также видео голов и обзор этой встречи.

Отметим, что подопечные Александра Хацкевича занимают второе место в группе К и имеют хорошие шансы на выход в плей-офф с первого места.