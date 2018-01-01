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Цыганков - в топ-15 лучших игроков Лиги Европы

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УЕФА оценил игру лидера Динамо.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
sport.ua

Три футболиста сборной Украины попали в топ-100 игроков Лиги Европы по итогам четырех туров группового этапа турнира по версии УЕФА.

В рейтинге учитываются выступления как в еврокубках, и так на внутренней арене.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков занял 15-ю позицию и, таким образом, стал лучшим среди украинцев, представленных в рейтинге.

Хавбек Генка Руслан Малиновский остановился на 45-м месте, а защитник “бело-синих“ Виталий Миколенко стал 57-м.

Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко попал в команду недели в Лиге Европы.

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Теги: футбол, Лига Европы, Виктор Цыганков, Руслан Малиновский, Виталий Миколенко
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Источник: www.uefa.com

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