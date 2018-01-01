Цыганков - в топ-15 лучших игроков Лиги Европы

УЕФА оценил игру лидера Динамо.

Три футболиста сборной Украины попали в топ-100 игроков Лиги Европы по итогам четырех туров группового этапа турнира по версии УЕФА.

В рейтинге учитываются выступления как в еврокубках, и так на внутренней арене.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков занял 15-ю позицию и, таким образом, стал лучшим среди украинцев, представленных в рейтинге.

Хавбек Генка Руслан Малиновский остановился на 45-м месте, а защитник “бело-синих“ Виталий Миколенко стал 57-м.

Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко попал в команду недели в Лиге Европы.