Миколенко попал в команду недели в Лиге Европы
На счету украинца гол и ассист.
УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам недели в 4-ого тура группового этапа Лиги Европы.
В нее попал защитник Динамо Виталий Миколенко, который отметился голом в ворота Ренна (3:1).
😎 Вандерсон (@FCKrasnodar), Виталий Миколенко (@DynamoKyiv), Матье Вальбуэна и другие...— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 9 ноября 2018 г.
Представляем Команду недели в #ЛигаЕвропы 👏👏👏 pic.twitter.com/AJ9Fo9zfks
Ранее главный тренер Динамо заявил, что его не устроила реализация моментов.
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