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Миколенко попал в команду недели в Лиге Европы

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На счету украинца гол и ассист.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
dynamo.kiev.ua

УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам недели в 4-ого тура группового этапа Лиги Европы. 

В нее попал защитник Динамо Виталий Миколенко, который отметился голом в ворота Ренна (3:1).

Ранее главный тренер Динамо заявил, что его не устроила реализация моментов.

 

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Теги: футбол, Лига Европы, Виталий Миколенко, Динамо
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Источник: twitter.com

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