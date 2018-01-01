Миколенко попал в команду недели в Лиге Европы

На счету украинца гол и ассист.

УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам недели в 4-ого тура группового этапа Лиги Европы.

В нее попал защитник Динамо Виталий Миколенко, который отметился голом в ворота Ренна (3:1).

Ранее главный тренер Динамо заявил, что его не устроила реализация моментов.