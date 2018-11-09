Просто нам не было: что говорили игроки Динамо после победы над Ренном

Вашему вниманию комментарии игроков киевского клуба после фееричной победы над Ренном.

Никита Бурда (защитник):

Рады, что победили, что взяли важные очки. Счет хороший, в нашу пользу, но просто нам сегодня точно не было. У Ренна индивидуально сильные футболисты в нападении, которые создали нам проблемы.

Хочу пожелать Шарапенко, чтобы он не останавливался и продолжал прогрессировать. И хочу посоветовать поменьше прессу читать, ведь у нас любят расхвалить! Он сейчас, так сказать, на волне хайпа.

Беньямин Вербич (полузащитник):

Мне кажется, мы провели один из лучших матчей сезона. Мы хорошо атаковали, контролировали мяч. Но главное - довели дело до конца.

Мой гол - это домашняя заготовка. Мы так уже забивали в этом сезоне. У нас с Цыганковым отличное взаимопонимание. Я сказал ему, чтобы он подавал туда, и что я буду там.

Виталий Миколенко (защитник):

Приятно, что удалось порадовать болельщиков забитым голом и помочь команде выиграть. Я быстро пришел в себя, ребята подсказали, что нужно думать на поле, ведь впереди еще 20 минут игры.

Спасибо болельщикам, мне было приятно слышать, как стадион скандирует мое имя. До игры я даже не мог о таком подумать.

Напомним, Динамо одолело Ренн со счетом 3:1 в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Благодаря этой победе киевляне догнали Астану в турнирной таблицы группы К и продолжают борьбу за выход в плей-офф турнира.

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