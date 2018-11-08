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Форвард Арсенала получил жуткую травму в матче против Спортинга

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Дэнни Уэлбек покинул поле на носилках.
Дэнни Уэлбек покинул поле на носилках
Дэнни Уэлбек покинул поле на носилках
Getty Images

Нападающий Арсенала Дэнни Уэлбек не смог доиграть матч против Спортинга в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

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В первом тайме Уэлбек неудачно приземлился на ногу и вывернул лодыжку. Со стороны травма выглядела очень жутко - лодыжка находилась в неестественном положении.

Футболист попросил медиков осмотреть его. В результате Уэлбека унесли с поля на носилках с кислородной маской на лице.

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“С Уэлбеком, думаем, дело серьезное. Его отвезли в больницу. Будем ждать новостей. Эта травма стала большим ударом и для него, для всей команды“, - приводит комментарий главного тренера Арсенала Унаи Эмери FourFourTwo.

Отметим, что матч Арсенал - Спортинг завершился со счетом 0:0. Несмотря на ничью Арсенал продолжает возглавлять квартет Е, в котором также выступает полтавская Ворскла. Полные турнирные таблицы Лиги Европы можно посмотреть здесь.

Также вашему вниманию результаты Ворсклы в борьбе за выход в плей-офф еврокубкового турнира.

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Теги: Дэнни Уэлбек, Унаи Эмери, Арсенал, Спортинг, футбол, травма, фото
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