Главный тренер киевского Динамо в целом доволен игрой своих подопечных, но видит, над чем нужно работать.

Наставник Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу своих подопечных в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Ренна (3:1).

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"Я видел свою команду в течение 90 минут встречи. А когда счет 3:0, то, конечно, в определенных моментах могла теряться концентрация. Никакой установки, бежать вперед или отходить назад, не было – футболисты действовали на поле по ситуации.

Думаю, зрители, пришедшие на стадион, получили удовольствие и от игры, и от результата. Но меня не устроила реализация тех моментов, были созданы", - цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

Ранее выступление киевского клуба прокомментировал президент Динамо Игорь Суркис.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Ренн.

Отметим, что по итогам 4-х туров в активе Динамо 8 очков и они догнали Астану, лидирующую в квартете К.