Наставник французского клуба прокомментировал исход матча Лиги Европы.

Главный тренер Ренна Сабри Лямуши прокомментировал поражение от Динамо (1:3) в выездном матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Все было логично. В течение первого тайма у нас было мало моментов, в то же время после перерыва было ощущение, что мы можем спасти встречу, но второй мяч, а за ним и третий оставили нас без очков. Мы часто теряли пространство в центре поля, из-за чего фактически не имели голевых шансов.

Читай также: Динамо в Лиге Европы: подопечные Хацкевича догнали лидера группы

Конечно, Динамо привыкло играть в еврокубках, у них большой опыт на международной арене, с богатой историей. Тот факт, что мы дважды им проиграли, говорит о силе нашего соперника. Однако я бы не стал рассуждать о том, какое бы место они занимали в чемпионате Франции", - приводит слова Лямуши пресс-служба Динамо.

Ранее победу киевского Динамо прокомментировал президент клуба Игорь Суркис.

Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо - Ренн.