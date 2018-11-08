Ворскла - Карабах 0:1 видео гола и обзор матча

Карабах в гостях сумел обыграть Ворсклу в матче Лиги Европы.

Ворскла - Карабах: видео гола и обзор матча ФК Ворскла

Ворскла потерпела досадное поражение от Карабаха в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Единственный гол в этой встрече был забит в ворота полтовцан на 13-й минуте встречи с пенальти.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Ворскла - Карабах:

Ворскла - Карабах 0:1

Гол: Абдулаев, 13 (пен.).

Ворскла: Шуст - Пердута, Чеснаков, Чижов, Артур - Якубу (Карека, 55), Скляр, Шарпар, Ребенок - Кулач Коломоец.

Карабах: Халльдоурссон - Медведев, Ржезничак, Садыхов, Геррье - Мичел, Гараев - Славчев - Деларж (Озобич, 87), Абдуллаев, Зубир (Мадатов, 73).

Предупреждения: Якубу, Скляр, Чижов, Шарпар - Геррье, Медведев.