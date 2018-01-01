Сачко: Игрокам Ворсклы не хватало смелости у штрафной

Наставник Ворсклы прокомментировал поражение своей команды в матче с Карабахом.

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко прокомментировал поражение своих подопечных в матче Лиги Европы против Карабаха (0:1).

"Допустили ошибку, сами себе привезли обидный нелепый гол. Такое было впечатление, что быстрые и техничные футболисты Карабаха быстрее приспособились к газону.

В первом тайме мы знали их маневры, но нас подводил брак в простых ситуациях. Подобная ошибка привела и к взятию ворот. У Артура были были варианты вратарю откатить, развернуться, в аут выбить, на угловой, что угодно, но только не то, что получилось.

Во втором тайме Карабах закрылся в защите, а мы не смогли взломать оборону соперника. Было пару моментов после стандартов, но не смогли их реализовать.

Артур? Тяжело сейчас что-то говорить, сгоряча можно наговорить многое, есть мысли у меня. Мы в спокойной обстановке разберем этот момент, пообщаемся с ним. Футболист все равно очень квалифицированный, техничный, грамотный. Как бы там ни было, он приносил пользу Ворскле/ Почему вышел Артур, а не Сапай? Мы хотели больше добавить в качестве игры, контроле мяча, это футболист техничный, он смело может и обыграть, у него хорошая левая нога, может сделать передачу. Эпизодами он выглядел неплохо, но такие голы в таких играх допускать, конечно, нельзя. В ЛЕ на групповом этапе такие моменты караются. Много ошибок не надо, достаточно одной".

В первом тайме не было моментов у Ворсклы? К сожалению, да. Вы поймите, мы настраивали команду, просили играть более агрессивно. Нас подводил брак в простых ситуациях. Там где просто нужно распорядиться мячом, мы на ровном месте его теряли. Во втором тайме у нас получался контроль мяча, но не получались конечные передачи, не хватало смелости у штрафной. Нужно было проявить индивидуальное мастерство, где-то взять игру на себя, наносить удары. Были попытки, но опять же — Карабах очень хорошая команда.

Матч с Арсеналом? У меня есть информация, что будет полный стадион. Ребят на такие игры настраивать не надо. Подобные матчи могут быть раз в жизни", — сказал Сачко в эфире телеканала Футбол.