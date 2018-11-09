Суркис: У этих игроков Динамо есть перспектива и будущее

Игорь Суркис обещает зимой заняться поисками нападающего.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу столичного клуба в матче с Ренном в Лиге Европы.

"Очень важная победа, качественная игра. Ребята продемонстрировали то же, что и в матче с Шахтером — качественный футбол. Так бывает, что не всегда выигрывает тот, кто играет лучше или, во всяком случае, не слабее. Сегодня ребята отдались на футбольном поле. Они растут, надо им больше доверять. Да, они будут ошибаться, проигрывать. Но потенциал видно невооруженным глазом, что у этих ребят есть перспектива и будущее.

Тот же Шапаренко, Цыганков, все, буквально все молодые ребята играют фрагментарно, если не весь матч, но все же выступают очень качественно и грамотно.

Летние новички? Бразильцы, что и говорил Хацкевич, они оба сегодня достаточно уверенно сыграли. И Миколенко, и все, мы не будем всех перечислять. Именно бразильцы мне сегодня понравились, видно, что они уже вписываются в этот коллектив, должны прогрессировать, играть на уровне, который дает результат.

Че Че и Сидклей — два футболиста, которых мы и брали на усиление. Нужно было время для адаптации. Но слушать Хацкевича никто не хотел, его снимали, увольняли, а он строит команду и будет продолжать это дальше делать. Не потому, что мы сегодня выиграли, а просто понимаю, что потенциал, который у него есть, он, конечно, ограничен.

Так случилось, что мы потеряли единственного нападающего, но откроется трансферное окно, попробуем эту позицию усилить", - сказал Суркис в комментарии пресс-службе клуба.